90’ஸ் கிட்ஸ் தான் குறி! 6 பேரை கவிழ்த்த ‘கல்யாண ராணி’! இன்னும் 4 குரூப்.. அதிர வைத்த வாக்குமூலம்!

Namakkal

oi-Rajkumar R

நாமக்கல் : ஒரே பெண்ணை காட்டி திருமணம் செய்து வைத்து பணம், நகையுடன் எஸ்கேப்பான கும்பல் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மட்டும் பல பெண்களை மணமகள்களாக காட்டி 10க்கும் அதிகமான திருமணங்கள் நடத்தி மோசடி செய்ததாக கூறியிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக அவர்கள் அளித்துள்ள வாக்குமூலம் அதிர வைத்துள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் வெங்கரை அருகே கள்ளிப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் தனபால் . இவருக்கும், மதுரையைச் சேர்ந்த சந்தியா என்பவருக்கும் புரோக்கர் பாலமுருகன் மூலம் கடந்த 5ம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது.

இதையடுத்து, 2 நாள் குடும்பம் நடத்திய நிலையில், 7ம் தேதி சந்தியா மாயமானார். பல இடங்களில் தேடிப்பார்த்தும் கிடைக்காததால் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த தனபால், இது குறித்து பரமத்தி வேலூர் காவல்நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்தார்.

English summary

The gang who escaped with money and jewels by pretending to marry the same woman has shocked and said that they have cheated many men by pretending to be brides in more than 10 marriages in Namakkal district alone.