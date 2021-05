போனில் சத்தமா பேசுறது ஒரு குத்தமா.. ரகளை செய்த பெண்.. ரூ.28,000 அபராதம் விதித்த அமெரிக்க போலீசார்!

New York

நியூயார்க்: சாலையில் நடந்து சென்ற போது தனது செல்போனில் அதிக சத்தத்துடன் பேசியதால் பெண் ஒருவருக்கு போலீசார் அபராதம் விதித்த வினோத சம்பவம் அமெரிக்காவில் நடந்துள்ளது.

அமெரிக்காவின் மிச்சிகன் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் டைமண்ட் ராபின்சன். இரு தினங்களுக்கு முன்பு இவர் செல்போனில் பேசியபடியோ சாலையில் சென்றுக்கொண்டிருந்தார். அப்போது அவர் மிக சத்தமாக போனில் பேசியதாகத் தெரிகிறது.

இதனால் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த மற்றொரு பெண்மணி, ராபின்சனிடம் 'சத்தமாக போனில் பேசாதே..' எனக் கூறியதோடு, 'போனை கட் செய்' எனவும் கூறியதாகத் தெரிகிறது. இதனால் கோபமான ராபின்சன், அந்த பெண்ணிடம் 'உனது வேலையை பார்த்துக் கொண்டு செல்' எனக் கூறிவிட்டு தொடர்ந்து செல்போனில் பேசியபடி நடந்து சென்றிருக்கிறார்.

A woman from Michigan, America has claimed that she was issued a fine of Rs 27,800 for 'talking too loudly' on her phone while walking on a sidewalk.