விடா முயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி.. கூகுளில் 39 முறை இன்டர்வியூ போன நபர்.. கடைசியில் நடந்த செம ட்விஸ்ட்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: தனக்கு பிடித்த வேலைக்காக சுமார் 39 முறை முயற்சித்து பின்னர் வேலை பெற்ற அனுபவத்தை அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒருவர் சமூக வலைத்தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இது வேலை தேடும் இளைஞர்கள் மட்டுமல்லாது சமூக வலைத்தள பயனாளர்களுக்கு பெரும் உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது.

டைலர் கோஹன், அமெரிக்காவில் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் வசித்து வருகிறார். இவர் டோர்டாஷ் எனும் நிறுவனத்தில் அசோசியேட் மேனேஜராக பணியாற்றி வருகிறார்.

சாட்போட் குறித்த சர்ச்சை பேச்சு. . ஊழியரை பணிநீக்கம் செய்ததா கூகுள்?. . என்ன நடந்தது

English summary

Do you know the story of the person who got hired at Google after 39 attempts?: Netizens are impressed by Tyler Cohen's achievement and posted several congratulatory messages.