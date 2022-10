நேம் சேஞ்ச்.. ஆபிஸ் சேஞ்ச்.. அடுத்து என்ன? ட்விட்டர் அலுவலகத்தில் எலான் மஸ்க்! பிளான் என்ன தெரியுமா?

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: ஸ்பேஸ் எக்ஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் தலைவரும் உலகின் மிகப்பெரும் பணக்காரருமான எலான் மஸ்க் தனது ட்விட்டர் ஐடியில் தன்னை ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் தலைவர் என அடையாளப்படுத்தியுள்ளார்.

ஏற்கெனவே டிவிட்டர் நிறுவனத்தை வாங்குவதாக கூறியிருந்த அவர், இடையில் இந்த முடிவை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்திருந்தார். இதனையடுத்து அவர் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை தொடர்வதாக டிவிட்டர் அறிவித்தது.

இந்நிலையில், மீண்டும் டிவிட்டர் பங்குகளை வாங்கும் வேலையை மஸ்க் தீவிரப்படுத்தியுள்ளார்.

ட்விட்டர் ஆபிசுக்கு கையில் பாத்ரூம் சிங்க்குடன் போன எலான் மஸ்க்.. காரணத்தை கேட்டா.. ஆடிப்போய்டுவீங்க

English summary

Elon Musk, the chairman of companies including SpaceX and the world's richest man, has identified himself as the CEO of Twitter on his Twitter ID. He had already said he would buy Twitter, but had temporarily put the decision on hold. Following this, Twitter announced that legal action would be taken against him. In this case, Musk has intensified the work of buying Twitter shares again.