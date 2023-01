ஷாக்! 20 ஆண்டு கால விசாரணை ஓவர்.. அமெரிக்காவை உலுக்கிய திருநங்கைக்கு.. முதன் முறையாக மரண தண்டனை!

New York

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் முதன் முறையாக திருநங்கை ஒருவருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. 2003ம் ஆண்டு நடந்த கொலை சம்பவத்தில் இவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2003ம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் மிசிசிப்பி நதிக்கரையில் அடையாளம் தெரியாத ஒரு பெண்ணின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. காவல்துறையினரின் விசாரணையில் அப்பெண் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து வழக்குப்பதிவு செய்த அவர்கள் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். உயிரிழந்த பெண்ணின் ஆண் நண்பர்களிடம் முதற்கட்ட விசாரணை தொடங்கியது.

ஆனால் அவர்களில் யாரும் இவரை கொலை செய்யவில்லை என்று தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து விசாரணையை தீவிரமாக்கிய காவல்துறையினர் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி சோதனை செய்ததில் பெண் ஒருவர் சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்றிருந்தது தெரிய வந்தது. அந்த பெண் தொடர்பான தகவல்களை தேடி சென்றபோது அந்த பெண்மணி ஆம்பர் மெக்லாலின் என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

For the first time in America, a transgender person has been executed. He was arrested in the murder incident in 2003 and has now been executed.