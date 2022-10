ஒரே பாசமழை.. “உங்க ஒவ்வொருத்தர் பேரும் என் இதயத்தில்..” நீலகிரி தொகுதிக்கு சென்ற ஆ.ராசா உருக்கம்!

Nilgiris

oi-Vignesh Selvaraj

நீலகிரி : "நீலகிரி தொகுதி மக்கள் ஒவ்வொருவரின் பாதம் தொட்டு வணங்க கடமைப்பட்டுள்ளேன். உங்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் எனது இதயத்தில் உள்ளது." என திமுக எம்.பி ஆ.ராசா உருக்கமாகப் பேசியுள்ளார்.

மேலும் பேசிய ஆ.ராசா, வரும் தேர்தலில் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் யாரை கை காட்டுகிறாரோ அவர் தான் பிரதமர். அவர் தான் மோடியை வீட்டிற்கு அனுப்ப போகிறார் எனப் பேசியுள்ளார்.

இந்துக்கள் பற்றி திமுக எம்.பி ஆ.ராசா பேசியது சர்ச்சைக்குள்ளான நிலையில், பாஜகவினர் பல இடங்களில் போராட்டங்களை நடத்தினர். இதற்கிடையே ஆ.ராசா மீண்டும் திமுக துணை பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில், இன்று கோவை விமான நிலையம் வந்து, அங்கிருந்து நீலகிரிக்கு காரில் வந்தார் ஆ.ராசா. ஒருபக்கம் பாஜகவினர் கருப்புக்கொடி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினாலும், அன்னூர் பகுதியில் திமுகவினரும், பொதுமக்களும் ஆ.ராசாவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

English summary

While DMK MP A.Raja's talk about Hindus was controversial, the BJP held protests at many places. A.Raja, who came to Nilgiris today, said, "I am obliged to touch the feet of each and every one of the people of Nilgiri constituency. All your names are in my heart.”