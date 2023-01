அங்கங்களை மோசமா வர்ணித்த பேராசிரியர்.. மிரண்ட தலித் ஆசிரியை.. ஊட்டிக்கே பறந்து வந்த சஸ்பெண்ட் ஆர்டர்

Nilgiris

oi-Halley Karthik

ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் இயங்கிவரும் அரசு கலைக்கல்லூரியில் தமிழ்த்துறையின் உதவி பேராசிரியை ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்த சம்பவம் கடந்த ஏப்ரலில் வெளியாகி பெரும் சலசல்பபை ஏற்படுத்தி இருந்தது. இவர் தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவராவார். சம்பவம் தொடர்பாக, விசாரணைகள் நடந்து வந்தநிலையில், தற்போது, இதுகுறித்த முக்கிய முடிவு ஒன்று பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த கல்லூரியின் தமிழ்த்துறை பேராசிரியராக தர்மலிங்கம் என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில் கடந்த பிப்ரவரி 23ம் தேதி இவரும் துறையின் உதவி பேராசிரியையும் கல்லுரி வளாகத்தில் உள்ள ஒரு கட்டிடத்தை ஆய்வு செய்ய சென்றிருக்கிறார்கள். கல்லூரி முதல்வரின் உத்தரவின் பேரில் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் ஆய்வை முடித்துக்கொண்டு திரும்பி வந்துகொண்டிருந்தபோது இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது.

அதாவது தர்மலிங்கம் உதவி பேராசரியையின் உடல் அங்கங்களை வர்ணித்துள்ளார். மட்டுமல்லாது, தனிப்பட்ட பாலியல் உறவுமுறை குறித்தும் விசாரித்திருக்கிறார். இதை எதிர்பார்க்காத பேராசிரியை அவரிடமிருந்து விலகி சென்றிருக்கிறார். அடுத்த நாள் இது குறித்து கல்லூரி முதல்வர் ஈஸ்வரமூர்த்தியிடம் புகார் அளித்துள்ளார். ஆனால் புகார் அளித்தும் தர்மலிங்கம் மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

நீலகிரி வரையாடு இனத்தை பாதுகாக்க முதல்வர் தனிக்கவனம்! நாட்டிலேயே முதல்முறையாக அசத்தல் அறிவிப்பு!

English summary

An incident in which an assistant professor of the Tamil department was sexually assaulted in a government arts college in Ooty in the Nilgiris district had come to light last April and caused a stir. He belongs to Dalit community. In this case, the investigation committee has insisted that the accused professor's crime has been confirmed and therefore he should be dismissed immediately.