Patna

oi-Mani Singh S

பாட்னா: பீகாரில் ரக்‌ஷா பந்தன் பண்டிகையையொட்டி, சகோதரனுக்கு ராக்கி கயிறு கட்டி கொண்டாட சென்ற சிறுமியை 4 பேர் சேர்ந்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாடு முழுவதும் கடந்த 11ம் தேதி ரக்‌ஷா பந்தன் பண்டிகை விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நாளில் சகோதரன் சகோதரிக்கும், சகோதரி சகோதரனுக்கும் ராக்கி கயிறு கட்டி தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்துவர்.

அப்படி பீகாரில் உள்ள ஒரு சிறுமி தன் சகோதரனுக்கு ராக்கி கயிறு கட்டுவதற்காக சென்ற போது 4 பேர் கும்பலால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ளாள். இது பற்றிய விவரம் வருமாறு:-

English summary

On the occasion of the Raksha Bandhan festival in Bihar, a girl who went to celebrate by tying a rakhi rope to her brother was gang-raped by 4 people.