"வாத்து பண்ணை".. கதறிய சிறுமிகள்.. கூட்டு பலாத்காரம் செய்த கொடூர கும்பலுக்கு.. சாகும் வரை ஆயுள்

Puducherry

oi-Halley Karthik

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் வாத்து பண்ணையில் அடைத்து வைத்து சிறுமிகளை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் 7 பேருக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை விதித்து புதுச்சேரி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2020ம் ஆண்டில் புதுச்சேரியில் சிலர் கரும்பு வெட்டுவதற்காக தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலிருந்து சென்றிருக்கின்றனர். இந்நிலையில், அவர்களது குழந்தைகளை அருகில் இருக்கும் பகுதியில் உள்ள வாத்து பண்ணைகளில் வேலைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

அதாவது, இவர்களின் பெற்றோருக்கு மாதம் ரூ.3 ஆயிரம் வீதம் கொடுக்கப்படும். இப்படி காசு கொடுப்பதாக கூறி 6-13 வயது வரை உள்ள சிறுமிகளை சிலர் வாத்து பண்ணைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர்.

English summary

The Puducherry court has sentenced 7 people to life imprisonment in the case of gang rape of girls by keeping them confined in a duck farm in Puducherry.