அரசு அதிகாரிகள் மெத்தனம்.. திறனற்ற அறநிலையத்துறை.. தொடர் தேர் விபத்தால் கொதித்தெழுந்த அண்ணாமலை

புதுக்கோட்டை: தமிழகத்தில் இன்று புதுக்கோட்டையில் தேர் விபத்து நடந்ததில் 8 பேர் காயமடைந்தனர். இந்நிலையில் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து தேர் விபத்துகள் நடைபெறுவதற்க அரசு அதிகாரிகளின் மெத்தனப்போக்கும் , இந்து அறநிலையத்துறையின் திறனற்ற செயல்பாடும் தான் காரணம் என பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் திருக்கோகர்ணம் பிரஹதாம்பாள் கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி மாத தேரோட்டம் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறும்.

கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக தேரோட்டம் நடைபெறவில்லை. இந்நிலையில் இன்று கோவிலில் தேரோட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு இருந்தது.

Eight people were injured in a chariot accident in Pudukottai today in Tamil Nadu. In this case, BJP leader Annamalai has blamed the laxity of the government officials and the inefficient functioning of the Hindu Charities Department for the continuous chariot accidents in Tamil Nadu.