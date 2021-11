அட நம்புங்க.. நம்ம தமிழ்நாட்டில்தான்.. மேடையில் தொண்டருக்கு குடை பிடித்த எம்.எல்.ஏ... நெகிழ்ச்சி!

Pudukottai

புதுக்கோட்டை: இன்றைய நவீனகால அரசியலில் சாதராண கவுன்சிலர்களே பகட்டு பந்தாவுடன் காரில் வந்து இறங்குகின்றனர். அதுவும் ஒரு தொகுதிக்கு எம்.எல்.ஏ என்றால் கேட்கவே வேண்டும்? பந்தோபஸ்து பயங்கரமாக இருக்கும்.

அவர்கள் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் இரண்டு, மூன்று கார்கள் உடன் வரும். கூடவே பாதுகாப்புக்கு கட்சி பிரமுகர்கள், காவலர்கள் என பெரும் பட்டாளமே சூழ்ந்திருக்க கம்பீரமாக நடைபோட்டு வருவார் எம்.எல்.ஏ.

Praise is heaped on Tamil Nadu MLA Chinnathurai who took the umbrella to the volunteer on stage. The related photo went viral on the social networking site. Many who saw this were overwhelmed with surprise