சினிமாவை மிஞ்சும் "சேஸிங்".. குவிந்த "கேங்ஸ்டர்கள்".. ராமநாதபுரத்தில் நடந்த பரபர சம்பவம்.. பின்னணி!

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் பகுதியில் கடல் அட்டைகளை கடத்தி சென்றவர்களை கடலோர காவல்துறையினர் துரத்திப்பிடித்த காட்சிகள் சினிமாவை மிஞ்சும் அளவுக்கு நடந்துள்ளது.

இந்த சம்பவத்தில் கடலோர காவல்துறையினர் மீது கும்பல் ஒன்று தாக்குதலை நடத்தியுள்ளதால் அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது.

சமீப காலங்களாக இப்பகுதிகளில் கடல் அட்டைகள் கடத்தல் சம்பவங்கள் அதிக அளவில் நடைபெற்று வருவதால் அதனை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என கோரிக்கைகள் அதிகரித்துள்ளன.

Ramanathapuram district Mandapam area where the coastal police chased the people who smuggled the sea cucumber has gone beyond the cinema. In this incident, a gang has attacked the Coastal Police and there is a lot of tension in the area. In recent times, due to the high number of cases of smuggling of sea cucumber in these areas, there has been an increase in demands that appropriate measures should be taken to prevent it.