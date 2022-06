சோகம்... பொருளாதார நெருக்கடியால் பசி, பட்டினி! அகதியாக வந்து தனுஷ்கோடியில் மயங்கிய இலங்கை தம்பதி!

Ramanathapuram

oi-Nantha Kumar R

ராமநாதபுரம்: இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக பசி, பட்டினியால் பாதிக்கப்பட்ட முதிய தம்பதி தனுஷ்கோடிக்கு கள்ளப்படகில் அகதியாக வந்து மயங்கி கிடந்தார். அவர்களுக்கு உணவு, தண்ணீர் கொடுத்து மரைன் போலீசார் மீட்டனர்.

இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு அந்நாடு சந்திக்கும் மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியாக இது மாறியுள்ளது.

இதனால் கடந்த சில மாதங்களாக இலங்கையில் பெட்ரோல், டீசல், உணவு பொருட்களில் விலை பல மடங்கு அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் அங்குள்ள மக்கள் பெரும் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.

English summary

An elderly couple from Sri Lanka was found lying unconscious in Tamil Nadu's Dhanushkodi. . Local fishermen informed the police after they spotted the couple along with their belongings near the Gothandaramar beach.