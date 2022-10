கத்திக்குத்து வரை வந்த உட்கட்சி பஞ்சாயத்து! ஹாஸ்பிடலில் அட்மிட் ஆன திமுக கவுன்சிலர்! பரபர பரமக்குடி!

Ramanathapuram

இராமநாதபுரம் : உட்கட்சி மோதல் தொடர்பாக இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி நகர்மன்ற 5வது வார்டு திமுக கவுன்சிலர் பாக்யராஜை மர்ம நபர்கள் கத்தியால் குத்தி விட்டு தப்பி ஓடிய நபர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே உட்கட்சி விவகார மோதல் அதிகரித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை பொருத்தவரை திமுகவினர் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தலைமையிலும், மாவட்ட செயலாளர் முத்து ராமலிங்கம் காதர் பாட்ஷா தலைமையில் இரண்டு அணியாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

கடந்த சில மாதங்களாக திரைமறைவில் இருந்த உட்கட்சி மோதல் மாவட்ட செயலாளர் அறிவிப்புக்குப் பிறகு உச்சத்தை அடைந்துள்ளது. இதனால் கட்சி நிகழ்ச்சிகளிலேயே அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது என மோதல் அரசியல் களைகட்டி வருகிறது.

English summary

The police are investigating the persons who stabbed Bhagyaraj, the 5th Ward DMK Councillor of Paramakudi municipality Council of Ramanathapuram District, with a knife and fled.