எங்க அண்ணன்.. அன்பை அள்ளித் தருவதில் மன்னன்! தங்கை திருமணத்திற்கு அண்ணன் கொடுத்த ’சூப்பர்’ சீதனம்!

சிவகங்கை : சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் நடந்த திருமணத்தில் தங்கையின் ஆசைக்காக ஜல்லிக்கட்டு காளை, சண்டை கிடாய் ,கன்னி நாய், சண்டை சேவல்களை சீதனமாக வழங்கிய அண்ணன் குறித்த செய்திதான் இணையத்தில் கவனத்தை பெற்றிருக்கிறது.

அண்ணன் தங்கை உறவு ரொம்பவே சுவாரசியமானது. ஒரு நாள் வீட்டில் இருந்தாலும் வரும் சகோதர - தங்கை சண்டைக்கு தற்போது வரை தீர்வு கிடையாது.

ஆனால் தங்கைக்கு ஒன்றென்றால் அண்ணன்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. திருமணம் ஆகி தனது தங்கை இன்னொரு வீட்டுக்குச் செல்லும்போது மனதிற்குள்ளே அழும் அண்ணன்கள் இங்கு ஏராளம்.

English summary

The news of an elder brother who offered jallikattu bull, fighting kidai, kanni dog and fighting cocks as a gift to his younger sister at a wedding in Manamadurai, Sivagangai district has gained attention on the internet.