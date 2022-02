ஜெயிச்சாலும் தோற்றாலும் ஆம்புலன்ஸ் உறுதி! சுயேச்சை வேட்பாளரின் தாராளம்! பெருகும் ஆதரவு!

Sivagangai

சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் ஜெயிச்சாலும் சரி, தோற்றாலும் சரி ஆம்புலன்ஸ் உறுதி எனக் கூறி ஓட்டுக் கேட்டு வருகிறார் சுயேச்சை வேட்பாளர் ராஜேஸ்வரி.

சுயேச்சை வேட்பாளரின் அதிரடி வாக்குறுதியால் அவரை எதிர்த்து போட்டியிடும் திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்கள் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர்.

இதனிடையே ரூ.8 லட்சம் மதிப்பில் சொந்த நிதியை கொண்டு புதிதாக ஆம்புலன்ஸ் வாங்கிய சுயேச்சை வேட்பாளர் ராஜேஸ்வரி அதனை இப்போதே 18-வது வார்டில் கொண்டு சென்று நிறுத்திவிட்டார்.

English summary

Independent candidate who bought the ambulance at his own expense for the people of the ward