மாண்டஸ் புயல்:3வது மாடியில் இருந்து விழுந்த கண்ணாடி.. கழுத்தை அறுத்ததில் சிலிண்டர் ஊழியர் பலி-சோகம்

Sivagangai

oi-Nantha Kumar R

சிவகங்கை: மாண்டஸ் புயல் காரணமாக வீசிய சூறைக்காற்றுக்கு 3வது மாடியில் இருந்து விழுந்த கண்ணாடி சிலிண்டர் டெலிவரி செய்தவரின் கழுத்தில் வெட்டியதில் அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வங்கக்கடலில் மாண்டஸ் புயல் உருவாகி உள்ளது. இந்த புயல் தீவிர புயலாக உருமாறிய நிலையில் இன்று மதியம் அது வலுவிழந்தது. தற்போது புயலாக இது உள்ளது.

இந்த புயல் இன்று நள்ளிரவு அல்லது நாளை அதிகாலை தமிழ்நாட்டின் மாமல்லபுரம் அருகே கரையை கடக்க உள்ளது. புயல் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The tragic death of a delivery man when a glass cylinder fell from the 3rd floor and cut his neck due to strong winds due to Cyclone Mandus has caused a great tragedy.