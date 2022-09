கணவரை இழந்து தனிமையில் வசித்த..தலைமை ஆசிரியை வெட்டி படுகொலை.. திடுக்கிட்ட திருப்பத்தூர்

Sivagangai

oi-Mohan S

சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில், பெண் தலைமை ஆசிரியர் மர்ம நபர்களால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கண்டு வருகின்றனர்.

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே அமைந்துள்ளது தென்மாப்பட்டு கிராமம். இந்த கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் உயர்நிலை பள்ளியில், ரஞ்சிதம் என்பவர் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தார்.

இவரது கணவர் ஏற்கெனவே உயிரிந்து விட்டார். இந்த தம்பதிக்கு அம்பேத்கர் பாரதி என்ற மகனும், அபிமதி என்ற மகளும் உள்ளனர். மகன் அம்பேத்கர், கோயம்புத்தூரில் உள்ள மருத்துவ கல்லூரியில் படித்து வரும் நிலையில், திருமணமான மகள் அபிமதி பட்டுக்கோட்டையில் பணியாற்றி வருகிறார்.

தூத்துக்குடி அருகே ஒரே தெருவில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த பெண் உட்பட 2 பேர் வெட்டிப் படுகொலை!

English summary

Murder of female head master near Sivagangai: The police have registered a case and are actively investigating the murder of a female head teacher in Sivagangai district's Tiruppathur.