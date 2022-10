தென்காசியில் ஷாக்.. தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்த 7ம் வகுப்பு பள்ளி மாணவன் தூக்கிட்டு தற்கொலை.. தீவிர விசாரணை

Tamilnadu

oi-Halley Karthik

தென்காசி: தென்காசி மாவட்டத்தில் பள்ளி மாணவன் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சமீப நாட்களாக பள்ளி மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வது தொடர்கதையாகியுள்ளதாகவும், இது உடனடியாக தடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

The incident of school student hanging himself in Tenkasi district has caused shock. The police have registered a case and are investigating the incident. Social activists have been insisting that suicide of school students has become a frequent story in recent days and this should be stopped immediately.