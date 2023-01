காதல் மனைவிக்கு கருக்கலைப்பு.. 2வது மனைவியுடன் உல்லாசம்.. ஆம்பூர் போலீசின் அட்டூழியம்.. "அம்பலம்"

காதல் மனைவி ரம்யாவுக்கு இரண்டு முறை கருக்கலைப்பு செய்துவிட்டு மற்றொரு பெண்ணை ஜெய்கணேஷ் திருமணம் செய்திருக்கிறார்.

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே இளம்பெண்ணை காதலித்து திருமணம் செய்துவிட்டு அவருக்கு தெரியாமல் மற்றொரு பெண்ணை திருமணம் செய்த ஆயுதப்படை காவலருக்கு எதிராக முதல் மனைவி தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரை அடுத்த கீழ்முருங்கை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஜெய்கணேஷ். இவர் சென்னை ஆவடியில் ஆயுதப்படை காவலராக பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில் இவருக்கும் கடந்த 2009ம் ஆண்டு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனால் சில நாட்கள் அருகில் இருந்த மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அப்போது அங்கு பணியாற்றிய செவிலியர் ரம்யா என்பவருக்கும் இவருக்கும் நட்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த நட்பு நாட்கள் போக போக காதலாக மாறியிருக்கிறது. ஜெய்கணேஷ் தன்னுடைய காதலை ரம்யாவிடம் சொல்ல ரம்யாவும் இதனை ஏற்றுக்கொள்ள இருவரும் சுமார் 7 ஆண்டுகள் காதலித்து வந்துள்ளனர். இதனையடுத்து திருமணம் செய்துகொள்ள முடிவெடுத்து இருவர் வீட்டிலும் அணுகியுள்ளனர். ஆனால் இருவர் வீட்டிலும் திருமணத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். எவ்வளவு பேசி பார்த்தும் பெற்றோர்கள் சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை.

English summary

The first wife of an armed forces constable who fell in love with and married a young woman near Ambur and then married another woman without her knowledge, is on a dharna protest. The incident has created a sensation in the area.