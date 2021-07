கர்நாடகாவில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை... நிரம்பும் அணைகள் - தண்ணீர் திறப்பு அதிகரிப்பு

Tamilnadu

மேட்டூர்: கர்நாடகவின் கிருஷ்ணராஜசாகர் மற்றும் கபினி அணைகளின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. காவிரி ஆற்றில் திறக்கப்படும் உபரி நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் மளமளவென உயரத்தொடங்கியுள்ளது. கர்நாடகாவில் மேலும் 4 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடக கடலோர மாவட்டங்களான உடுப்பி, தட்சிண கன்னடா, உத்தர கன்னடா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழையும், ஒரு சில இடங்களில் மிக கனமழையும் பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கி பெய்து வருகிறது. மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி வருகிறது. கனமழை காரணமாக கர்நாடகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான அணைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன.

வடக்கு வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்தம் - கேரளா உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை

English summary

KRS of Karnataka And increased water levels in the catchment areas of the Kabini Dam due to heavy rains. The water level of the Mettur Dam has started rising due to the increase in the amount of excess water released into the Cauvery River. Karnataka is likely to receive heavy rains for the next four days, the Met office said.