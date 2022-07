செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி.. சர்வதேச தரத்தில் தயாராகும் அரங்குகள்.. 90% பணிகள் நிறைவு!

Tamilnadu

oi-Yogeshwaran Moorthi

செங்கல்பட்டு: செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்காக சர்வதேச தரத்தினாலான அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு வருவதாக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இந்தியாவில் முதல் முறையாக செஸ் தலைநகரமான தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்படுகிறது. வரும் ஜூலை 28ம் முதல் ஆகஸ்டு 10 வரை செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஃபோர் பாய்ண்ட் தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற உள்ளது. இதில் 187 நாடுகளை சேர்ந்த 343 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி.. கொரோனா, குரங்கு அம்மை பரிசோதனை.. மருத்துவத்துறை கட்டுப்பாடு!

English summary

The 44th International Chess Olympiad is being held for the first time in India in the chess capital of Tamil Nadu. The Chess Olympiad series will be held from July 28 to August 10 at the Four Points Private Star Hotel in Mamallapuram. 343 teams from 187 countries will participate in this.