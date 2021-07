Tamilnadu

oi-Velmurugan P

மயிலாடுதுறை: ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்து மயிலாடுதுறை பகுதியில் 49 ஆண்டுகாலம் ஏழை மக்களுக்கு இலவசமாக மருத்துவம் பார்த்து மருத்துவர் தினத்தன்று உயிர் நீத்த வெள்ளைக்கார டாக்டர் அம்மா.

யார் பெற்ற மகளோ.. ஊர் கும்பிடும்.. வெள்ளைக்கார டாக்டர் அம்மா.. மறைவால் சோகத்தில் மயிலாடுதுறை

ஆஸ்திரேலியாவில் 1923ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 16ம் தேதி பிறந்தவர் பில்லிப் ரோட்ரிக்ஸ். சென்னையில் எம்பிபிஎஸ் படித்த இவர் 1949ம் ஆண்டு முதல் மயிலாடுதுறையில் பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஆரம்பித்தார்.

அதன் பின்னர்1955 ஆம் ஆண்டு தருமபுரம் ஆதீனத்தில் கட்டப்பட்ட மயிலாடுதுறை நகராட்சி நிர்வாகத்தால் நிர்வாகம் செய்யப்பட்டு வந்த மகப்பேறு மருத்துவமனைக்கு மருத்துவராக நியமிக்கப்பட்டார்.

கிம் ஜாங் கை கடிகாரத்தை கவனிச்சீங்களா.. பரபர வட கொரியா.. உன்னிப்பாக நோட் செய்யும் உளவு அமைப்புகள்!

English summary

Born in Australia and living in Mayiladuthurai for 49 years, Dr. Amma is a white doctor who died on Doctor's Day by treating poor people for free.