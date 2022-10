"சுற்றுலாவில் நம்பர் 1".. தாஜ்மஹாலை முந்தியது மாமல்லபுரம்.. 1 ஆண்டில் வந்த பயணிகள் எவ்வளவு தெரியுமா?

Tamilnadu

oi-Halley Karthik

செங்கல்பட்டு: கொரோனா தொற்று உலகம் முழுவதும் மக்களை வீடுகளுக்குள் முடக்கிய நிலையில், சுற்றுலாத்தலங்கள் பூனைகள் உலவும் கைவிட்ட வீடுகளை போல காட்சியளித்தன.

ஆனால் தற்போது தொற்று பாதிப்பிலிருந்து மக்கள் மீண்டு வந்துள்ள நிலையில், சுற்றுலாத் தலங்களில் கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது. இந்தியாவில் இந்த கூட்டம் மாமல்லபுரத்தை நோக்கி படையெடுத்துள்ளன.

இந்தியாவின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் தாஜ்மஹாலை விட மாமல்லபுரத்திற்கு அதிக அளவில் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மீண்டும் திருவிழா கோலம் பூண்ட மாமல்லபுரம்; சர்வதேச காற்றாடித் திருவிழா தொடங்கியது

English summary

As people have recovered from the effects of the corona virus, the tourist spots are crowded. In India this crowd has invaded towards Mamallapuram.It has been reported that more foreign tourists have come to Mamallapuram than the Taj Mahal which is one of the symbols of India.