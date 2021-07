குப்பையில் இருந்து குப்பென்று வந்த வாடை.. கருகிய சடலம்.. அதிர்ந்த மக்கள்.. ஜோலார்பேட்டையில் பரபரப்பு

Tamilnadu

oi-Velmurugan P

திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை ஒன்றியம் காவேரி பட்டு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட நேதாஜி நகர் பகுதியில் ஆற்றுப்பாலம் அருகே அடையாளம் தெரியாத பெண் எரிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பக்கத்தில் இருந்த புடவை துண்டுகளை வைத்து பெண் எரிக்கப்பட்டு இருப்பதை அக்கம் பக்கத்தினர் உறுதி செய்து காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்தனர். அந்த உடலை கைப்பற்றி போலீசார் விசாரித்து வருகிறார்கள்-

நான்கு வழி சாலை ஜோலார்பேட்டை வரை செல்லும் சாலைக்கு இடையில் உள்ள நேதாஜி நகர் பகுதியில் ஆற்றுப் பாலம் அமைந்துள்ளது.

English summary

The body of an unidentified woman was burnt to death near Jolarpet. thirypathur district Police are investigating to recover the body.