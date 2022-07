வன்முறை வெறியாட்டம்.. சூறையாடப்பட்ட பள்ளி.. பலியான மாணவியின் பெற்றோருக்கு நெஞ்சு வலி!

Tamilnadu

கள்ளக்குறிச்சி : சின்ன சேலம் அருகே உயிரிழந்த பள்ளி மாணவியின் பெற்றோருக்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டதையடுத்து, பெரம்பலூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்ன சேலம் அருகே தனியார் பள்ளி ஒன்றில் படித்த மாணவி கடந்த 13ஆம் தேதி 3வது மாடியில் இருந்து விழுந்து உயிரிழந்தார்.

மாணவியின் மரணம் தொடர்பாக உறவினர்கள் சந்தேகம் கிளப்பிய நிலையில், இன்று பள்ளி முன்பு நடைபெற்ற போராட்டம் பெரும் வன்முறையாக வெடித்தது.

கள்ளக்குறிச்சி கலவரத்தை தூண்டியவர்களை தண்டிக்க வேண்டும்.. அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை

The parents of a student who died in a school near Kallakurichi have chest pain. It has been reported that they are being treated at Perambalur Government Hospital.