உடைந்த உப்பனாறு கரை..சூரக்காடு கிராமத்தை சூழ்ந்த வெள்ளம்..உயிர் மட்டுமே மிச்சம் என மக்கள் தவிப்பு

Tamilnadu

oi-Jeyalakshmi C

மயிலாடுதுறை: சீர்காழி அருகே உப்பனாற்றின் கரை உடைந்ததால் ஏராளமான வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. சூரக்காடு பகுதியில் 300க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளதால் மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். உடமைகளை வெள்ளம் சூழ்ந்த காரணத்தால் உயிரை மட்டும் கையில் பிடித்துக்கொண்டு இருப்பதாக சூரக்காடு கிராம மக்கள் கூறியுள்ளனர்.

வங்கக்கடலில் உருவாகி இருக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி நேற்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக வலுவடைந்தது என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்தது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே திருமுல்லைவாயில் கிராமம் உள்ளது. கடற்கரை கிராமமான இந்த பகுதியில் உப்பனாறு ஓடுகிறது. இந்த உப்பனாறு தேனூர், கொண்டல், ஆதமங்கலம், புங்கனூர், நிம்மேலி, மருதங்குடி, சீர்காழி, பனமங்கலம், தென்பாதி, சட்டநாதபுரம் திட்டை, தில்லைவிடங்கன், திருநகரி, புதுத்துறை, வெள்ளப்பள்ளம், திருமுல்லைவாசல், வழுதலைக்குடி உள்ளிட்ட கிராமங்களின் வடிகாலாகவும் உள்ளது.

English summary

Many houses have been flooded due to the breaching of the bank of the sub-river near Sirkazhi. More than 300 houses in Surakad area have been affected by rainwater. Villagers of Surakad have said that they are holding on to their lives as their belongings have been flooded.