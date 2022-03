பள்ளி சீருடையில் அதுவும் பஸ்ஸுக்குள்.. மாணவிகள் செய்யும் காரியமா இது..தலையில் அடிக்கும் பெற்றோர்கள்!

Tamilnadu

செங்கல்பட்டு : செங்கல்பட்டு அருகே அரசுப் பள்ளி சீருடையில் உள்ள மாணவிகள் சிலர் பேருந்திலேயே மது அருந்தும் வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் பரவி பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மாணவர்கள் அத்துமீறி கோஷ்டிகளாக பிரிந்து மோதிக் கொள்ளுவது, பேருந்து மற்றும் ரயில் படிக்கட்டுகளில் ஸ்டண்ட் செய்வது என அதிர்ச்சி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

சென்னை மற்றும் தமிழகத்தின் சில இடங்களில் படிக்கட்டுகளில் சாகசம் செய்யும் காட்சிகள் வெளியாவது, காவல்துறையினர் அவர்களை கண்டிப்பதுமான சம்பவங்களும் தொடர்கதையாகிப் போனால், அவை குறைந்தபாடில்லை.

English summary

Video footage of some students in government school uniforms drinking alcohol on a bus near Chengalpattu has spread on the internet, shocking parents and the public.