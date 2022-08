என்னை அசிங்கப்படுத்தியபோது பாஜகவினர் உதவ முன்வரவில்லை.. வருத்தத்தை வெளிப்படுத்திய காயத்ரி ரகுராம்

Tamilnadu

oi-Nantha Kumar R

திருப்பத்தூர்: ‛‛என்னை அசிங்கப்படுத்திய பேசியபோது கட்சியினர் யாரும் உதவ முன்வரவில்லை'' என பாஜகவின் வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவின் மாநில தலைவர் காயத்ரி ரகுராம் வருத்தம் தெரிவித்தார்.

தமிழக பாஜகவில் செயல்பட்டு வருபவர் காயத்ரி ரகுராம். பாஜகவின் கலை, கலாச்சார பிரிவின் மாநில தலைவராக இருந்த இவர் சமீபத்தில் அதில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக தமிழக பாஜகவின் வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவின் மாநிலத் தலைவராக காயத்ரி ரகுராம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜெயில்ல போட லிஸ்ட் கேட்ட திமுக எம்பி.. பகீர் பட்டியலை வெளியிட்ட பாஜக காயத்ரி.. சீறும்

English summary

State president of BJP's Overseas and Neighboring States Tamil Development Wing Gayathri Raghuram lamented that when I was insulted, no one from the party came forward to help me.''