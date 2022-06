இந்து கோவில் வருமானத்தை அரசு நிர்வாகத்துக்கு செலவழிப்பதா? கொதித்து எழுந்த விஸ்வ இந்து பரிஷத்

Thanjavur

oi-Nantha Kumar R

தஞ்சாவூர்: ‛‛இந்து கோவில்களில் இருந்து வரும் வருமானத்தை அரசு நிர்வாக செலவுகளுக்கு பயன்படுத்த கூடாது. இந்த வருமானத்தை கோவில்களின் பாராமரிப்புக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்'' என விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பின் அகில உலக செயல் தலைவர் அலோக்குமார் கூறினார்.

விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பின் தேசிய அளவிலான மாநாட்டு கூட்டம் காஞ்சிபுரம் அருகே பரந்தூரில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நேற்று முன்தினம் துவங்கியது.

இந்த கூட்டம் ஜூன் 27ம் தேதி வரை 5 நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. இந்த மாநாட்டில் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து நிர்வாகிகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

English summary

Hindu temples income should not be used for government administrative expenses. its should be used only for the maintenance of the temples”says vishva hindu parishad leader Alok Kumar.