பொன்னியின் செல்வன்.. ராஜராஜ சோழனின் சதய விழா.. விழாக்கோலம் பூண்ட தஞ்சை!

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் 1037-வது சதய விழா இன்று விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனால் தஞ்சை நகரமே விழாக்கோலம் பூண்டநிலையில் இன்று ஒருநாள் உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

தஞ்சை பெரிய கோவிலை கட்டிய ராஜராஜ சோழனின் பிறந்த நாள் ஐப்பசி சதய விழாவாக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படுகிறது.

நடப்பு ஆண்டில் இதற்காக கடந்த மாதம் 25-ஆம் தேதி தஞ்சை பெரிய கோவிலில் பந்தக்கால் முகூர்த்த விழா நடந்தது.

ராஜராஜ சோழனின் 1037வது சதய விழா.. விழாக்கோலம் பூண்ட தஞ்சை பெரிய கோயில்

The 1037th death anniversary of father-in-law Rajaraja Chola is being celebrated today. As a result, Tanjore city itself has declared a local holiday and declared the district Nirvam today.