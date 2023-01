பள்ளிவாசலில் அத்துமீறி நுழைந்து அச்சுறுத்திய நபர்! தஞ்சையில் பரபரப்பு! ஜவாஹிருல்லா முக்கிய கோரிக்கை!

Thanjavur

தஞ்சை: தஞ்சவூரில் பள்ளிவாசலுக்கு காலணியுடன் அத்துமீறி நுழைத்து அச்சுறுத்திய ராணுவ வீரர் தேசிங்கு ராஜாவை ராணுவ பணியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

பள்ளிவாசலின் புனிதத் தன்மையை களங்கப்படுத்த முயன்ற தேசிங்கு ராஜாவை தஞ்சை போலீஸார் கைது செய்ததற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக ஹவாஹிருல்லா விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Jawahirullah demanded that army soldier Desingu Raja, who trespassed and threatened a mosque in Thanjavur with shoes, should be dismissed from the army.