சம்போ சிவ சம்போ! காதலுக்கு கார் கொடுத்து உதவிய உடன்பிறப்பு! அம்போவென நின்ற ஸ்கார்ப்பியோ கார் எரிப்பு

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : தேனி மாவட்டம் சின்னமனூரில் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய காதல் ஜோடிக்கு உதவிக்கு வந்த திமுக பிரமுகரின் காரை காவல்நிலையம் முன்பே தீ வைத்து எரித்த சம்பவத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

காதலுக்கு கார் கொடுத்து உதவிய உடன்பிறப்பு! அம்போவென நின்ற ஸ்கார்ப்பியோ கார் எரிப்பு

தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர் பகுதியில் உள்ள தேரடி தெருவை சேர்ந்தவர் பாண்டி என்பவரது மகளான மல்லிகா. படித்து முடித்து விட்டு வீட்டிலேயே தாய்க்கு உதவியாக இருந்து வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் மல்லிகாவுக்கும் மல்லிகாவின் தாய் மாமன் ஈஸ்வரனின் மகனான தினேஷ்குமார் என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டு நாளடைவில் அது காதலாக மாறியுள்ளது.

தேனி அன்புடன் தங்களை வரவேற்கிறது! மொத்தமாய் தாவும் 'சேலம்’ ஆதரவாளர்கள்? என்ன நடக்கிறது அதிமுகவில்?

English summary

The police have registered a case after the police station set fire to the car of a DMK official who had come to the aid of a romantic couple ; காதல் ஜோடிக்கு உதவிக்கு வந்த திமுக பிரமுகரின் காரை காவல்நிலையம் முன்பே தீ வைத்து எரித்த சம்பவத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.