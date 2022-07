Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : தேனி மாவட்டம் மீனாட்சிபுரத்தில் சமுதாய பிரச்சனை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பதாக கூறி திமுக வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வனுக்கு எதிராக கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதோடு, கண்டன போஸ்டர்களும் ஒட்டப்பட்டுள்ள நிலையில், இதற்கு காரணம் திமுக நிர்வாகிகள் காரணம் என்பதை உணர்ந்துள்ள தங்கதமிழ் செல்வன், மீண்டும் அதிமுகவுக்கே போய்விடலாமா என சிந்தித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

சொந்த ஊரில் உருவான சிக்கல்! பேசாம ‘அங்கேயே’ போய்ரலாமா? யோசிக்கும் தேனியின் ‘தங்கம்’! ட்விஸ்டே தான்!

தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட மீனாட்சிபுரம் பேரூராட்சியில் தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தை சேர்ந்த 80 சதவீத மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். கடந்த 20 ஆண்டு காலமாக அந்த‌ பெரும்பான்மை‌ சமூகத்தை ‌சார்ந்த பேபி குருசாமி என்பவர் மீனாட்சிபுரம் திமுக பேரூர் கழக செயலாளராக செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் தங்க தமிழ்செல்வன் பெரும்பான்மை ‌வாய்ந்த சமூகத்தினருக்கு எதிரான செயலில் ஈடுபட்டு பேபி குருசாமி என்பவருக்கு எதிராக மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு நபரை முன்னிறுத்தி அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்து மீனாட்சிபுரம் திமுக பேரூர் கழக செயலாளராக நியமிக்க திமுக தலைமைக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளார்‌

தமிழகத்திலும் 'மகாராஷ்டிரா' ஆபரேஷன்! திமுக எம்.எல்.ஏக்களிடம் பேரம் - இந்து முன்னணி காடேஸ்வரா பகீர்

English summary

A condemn resolution has been passed against Theni DMK North District In-charge Thanga Tamilchelvan and censure posters have also been put up. Realizing that the DMK executives are responsible for this, Thanga Tamil Selvan is said to be thinking of going back to the AIADMK.