என்னதான் ஆச்சு நம்ம “பீஸ்ட்” படத்துக்கு..? போலீசார் கொடுத்த ”ஷாக்” தகவல்.. நெல்லை ரசிகர்கள் சோகம்

திருநெல்வேலி : நெல்லையில் நடிகர் விஜயின் பீஸ்ட் படம் ரிலீஸ் கொண்டாட்டங்களுக்கு போலீஸ் திடீர் தடை விதித்துள்ளதோடு, தடையை மீறினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநகர காவல்துறை எச்சரித்துள்ளதால் ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் அமைந்துள்ளனர்.

ரசிகர்களின் பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் திரைப்படம் நாளை திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்தப் படத்தை இயக்குனர் நெல்சன் இயக்கியுள்ளார் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பைப் பெற்றது .

English summary

Actor Vijay's Beast movie release celebrations in Nellai have been banned by the police and fans are disappointed as the Metropolitan Police has warned that action will be taken if the ban is violated.