அட.. ‘பி’ டீம் இல்லப்பா.. மெயினே திமுக தான் - சீமான் பொங்கிட்டாரு! ஒரே எதிர்க்கட்சி யாரு தெரியுமா?

Thirunelveli

நெல்லை : தி.மு.க பாரதிய ஜனதா கட்சியின் 'பி' டீம் அல்ல மெயின் டீமே அவர்கள்தான். தமிழகத்தின் ஒரே எதிர்க்கட்சியாக நாம் தமிழர் கட்சி தான் செயல்படுகிறது என சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓராண்டு திமுக ஆட்சியின் ஊழல் பட்டியல் குறித்து பேசும் அண்ணாமலை அதிமுகவின் பத்தாண்டு கால ஊழல் குறித்து கேள்வி கேட்பாரா என நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

8 ஆண்டு பாஜக ஆட்சியில் ஊழலே இல்லை எனச் சொல்பவர்கள் ரஃபேல் போர் விமான விவகாரத்தில் 400 கோடி ஊழல் குறித்து வாய்திறக்கவில்லை என சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பாஜகவின் 8 ஆண்டுகள் சாதனை அல்ல... வேதனையும், சோதனையும் தான்... விளாசிய சீமான்...!

English summary

Naam Tamilar katchi leader Seeman says that DMK is not BJP's B team, It is main team of it. NTK is the only opposition party of DMK Government in Tamil nadu, he added.