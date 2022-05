தென்னகத்தின் ஸ்பா...குற்றால அருவியிலே குளிச்சது போல் இருக்குமா.. நீராடுவது ஏன் அவசியம் தெரியுமா?

Thirunelveli

oi-Jeyalakshmi C

குற்றாலம்: சில்லென்று வீசும் காற்று... மிதமான வெயில்... இதமாக தூரும் சாரல் என குற்றாலத்தை நினைக்கும் போதே மனமும் உடலும் குதூகலமாகும். அருவிகளில் தலையை காட்டி குளித்தாலே உடம்பெல்லாம் இயற்கையாக மசாஜ் செய்யப்பட்டு விடும். அதனால்தான் குற்றால அருவிகளை தென்னகத்தின் ஸ்பா என்று அழைக்கின்றனர்.

குற்றாலம் இயற்கை எழில் சூழ்ந்த பிரதேசமாக விளங்குகிறது. இந்த பகுதியில் ஏராளமான அற்புதமான நீர்வீழ்ச்சிகள் அமையப்பெற்றுள்ளன. குற்றாலம் அருவிகளின் தண்ணீர், மலையில் நிறைந்திருக்கும் பல அற்புத மூலிகைகள் காரணமாக மருத்துவ பண்புகள் நிறைந்து விளங்குகிறது.

கேரளாவில், தென்மேற்கு பருவமழை துவங்கும் காலமான ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை தகுந்த பருவ கால சூழ்நிலை நிலவுகிறது. இந்த காலத்தில் இந்த மலைப்பகுதியில் பெய்யும் அதிக மழை காரணமாக அருவிகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து பாயும்.

English summary

The wind blowing in the air ... the mild sun ... the mind and body are excited when you think of the crime as a pleasant drizzle. After bathing in the waterfall, the whole body is massaged naturally. That's why Courtallam Falls is called the Spa of the South.