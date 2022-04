Thirunelveli

தென்காசி : தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டை அருகே பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற ஆட்டோ டிரைவருக்கு நடுரோட்டில் வைத்து துடைப்பத்தால் அடித்து துவைத்த சம்பவம் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

அத்துமீற முயன்ற ஆட்டோ டிரைவர்! சிங்கப் பெண் செய்த ”தரமான சம்பவம்” நடுரோட்டில் ”துடைப்பத்தால் பூஜை”

தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டை பகுதியில் அமைந்து உள்ள ஒரு அங்கன்வாடி மையத்தில் ஊழியராக பணியாற்றி வருபவர் கண்ணகி

இவர் நாள்தோறும் தான் வசித்து வரும் தேரடி வீதியிலிருந்து, வேலை செய்யும் அங்கன்வாடி மையம் உள்ள பகுதிக்கு தினமும் ஆட்டோவில் சென்று வருவது வழக்கம்.

The incident where an auto driver who tried to misbehave with a woman near the sengottai in Tenkasi district was beaten up by a broom in the middle of the road is spreading fast on the internet.