"ரத்தம் சொட்ட சொட்ட கடிதம்".. கொடுமை செய்த மருமகள்.. துணை போன மகன்.. அப்பா - அம்மாவின் விபரீத முடிவு

Thirunelveli

oi-Halley Karthik

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் உவரியில் குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக வயதான தம்பதியினர் தற்கொலை செய்துகொள்ள முயன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த தற்கொலை முயற்சியில் மூதாட்டி உயிரிழந்த நிலையில், அவரது கணவர் ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

வீட்டில் மகன் மற்றும் மருமகள் கொடுமைப்படுத்துவதாகவும், எனவே தற்கொலை செய்து கொள்ள முயன்றதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில் காவல்துறையினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

English summary

The incident of an elderly couple trying to commit suicide due to family problems in Uvari of Tirunelveli district has caused great shock. While the elderly woman died in this suicide attempt, her husband is undergoing treatment in a critical condition. The police have intensified the investigation as it has been reported that the son and daughter-in-law were bullying at home and therefore tried to commit suicide.