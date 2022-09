தீண்டாமையா.. அப்படி ஏதும் இல்லவே இல்லை.. பாஞ்சாகுளம் அரசு பள்ளி ஆய்வுக்கு பின் சிஇஓ கபீர் விளக்கம்

Thirunelveli

தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் பாஞ்சாகுளம் அரசு ஒன்றிய தொடக்க பள்ளியில் தீண்டாமை கடைப்பிடிக்கப்படுவதாகவும், பட்டியலின மாணவர்கள் தனியே அமர வைக்கப்படுவதாகவும் புகார்கள் எழுந்த நிலையில் முதன்மை கல்வி அலுவலர் கபீர் இன்று ஆய்வு செய்தார். ஆய்வின் முடிவில், பள்ளி தொடர்பான புகார் ஆதாரமற்றது என அவர் கூறினார்.

தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் அருகே உள்ள கரிவலம்வந்தநல்லூர் அருகே பாஞ்சாகுளம் கிராமம் உள்ளது. இங்கு பட்டியலின மக்களுக்கும், இன்னொரு பிரிவு மக்களுக்கும் பிரச்சனை உள்ளது. போலீஸ் நிலையத்தில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் தான் பாஞ்சாகுளம் கிராமத்தில் பட்டியலின மக்களுக்கு எதிராக தீண்டாமை கடைப்பிடிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இதுதொடர்பாக வீடியோ ஒன்று வெளியானது.

பெட்டிக் கடை, பள்ளியில் தீண்டாமை: தென்காசி பாஞ்சாகுளம் விஏஓ இடமாற்றம்.. கோட்டாட்சியர் உத்தரவு

Tenkasi CEO Kabir conducted an investigation today in the wake of complaints of untouchability being observed in Panchakulam Government Union Primary School of Tenkasi District and students of the Scheduled Castes being made to sit on the floor. At the end of the survey, he said untouchability was not observed in the school.