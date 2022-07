திருவள்ளூர் மாணவியின் உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு.. சொந்த ஊரில் பதற்றம்..போலீஸ் குவிப்பு

Thiruvallur

oi-Jeyalakshmi C

திருவள்ளூர்: தற்கொலை செய்து கொண்டு உயிரிழந்த மாணவியின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்குப் பிறகு அவரது உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. மாணவியின் சகோதரர் உடலை பெற்றுக்கொண்டார். மாணவியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி பெற்றோர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் சொந்த ஊரில் போலீஸ் குவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், மப்பேடு அருகிலுள்ள கீழ்சேரிப் பகுதியில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பள்ளியில் திருத்தணி அருகே உள்ள தெக்களூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாணவி பள்ளி விடுதியில் தங்கி 12ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். நேற்று காலை மாணவி விடுதி அறையில் தூக்குப் போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

திருவள்ளூர் அருகே பள்ளியில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட பிளஸ் 2 மாணவி இறந்த விவகாரத்தில் உண்மை தன்மை வேண்டும் என்று கூறி, அவரது உறவினர்கள் திருத்தணி அருகே உள்ள மாணவியின் சொந்த ஊரான தெக்களூர் கிராமத்தில் சாலை மறியலில் போராட்டங்களில் நேற்று ஈடுபட்டனர்.

காலைல 8 மணிக்கு வந்த ஒரு போன் காலில் மர்மம் இருக்கு.. திருவள்ளூர் மாணவியின் சகோதரி பரபரப்பு புகார்

English summary

The body of the student who committed suicide was handed over to her relatives after post-mortem. The student's brother received the body. The police have been mobilized in the hometown as the parents are protesting over the suspicion of the student's death.