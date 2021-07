திருவண்ணாமலை கோவிலில்.. பாண்டியர் காலத்துக் கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு.. வியக்க வைக்கும் தகவல்கள்!

Thiruvannamalai

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை கிரிவலப் பாதையில் உள்ள அஷ்ட லிங்கம் கோயில்களுள் ஒன்றான அக்னி லிங்கம் கோயிலில் 13-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பாண்டியர் காலத்துக் கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் "திருவண்ணாமலை மரபுசார் அமைப்பின்" தலைவரும் , வரலாற்று ஆய்வாளருமான ராஜ் பன்னீர் செல்வம், அவ்வமைப்பின் ஆவண பிரிவு மூலம் மீளாய்வு செய்த பொழுது தெற்கு நோக்கிய இக்கோயிலின் நுழைவு வாயிலில் இடப்பக்க சுவற்றில் 17 வரி கல்வெட்டு ஒன்று ஆவணம் செய்யாமல் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

'ஸ்வஸ்தஸ்ரீ திரிபுவன சக்கரவர்த்திகள்' என்ற மெய்க்கீர்த்தியுடன் தொடங்கும் இக்கல்வெட்டானது சுந்தர பாண்டியன் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் , பிற்கால பாண்டியர்களில் எந்த சுந்தர பாண்டியன் என்று அறிய மெய்க்கீர்த்தியில் தெளிவான விவரங்கள் சொல்லப்படவில்லை.

English summary

A 13th century Pandyan inscription has been found in the Agni Lingam Temple at Thiruvannamalai. There are various astonishing information in this inscription