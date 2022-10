பூட்டிய வீட்டில் பூஜை..3 நாட்களாக திறக்காத கதவு..ஆரணி அருகே நரபலி வதந்தி.. இடித்து திறந்த போலீஸ்

Thiruvannamalai

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: ஆரணி அருகே 3 நாட்களாக கதவை பூட்டிக்கொண்டு பூஜை செய்ததால் பதற்றம் அடைந்த அக்கம் பக்கத்தினர் காவல் நிலையத்திற்கு புகார் கூறினர். போலீசார் கதவை உடைத்துக்கொண்டு போய் வீட்டிற்குள் இருந்தவர்களை கைது செய்தனர்.

கேரளாவில் நரபலி கொடுக்கப்பட்டு இரண்டு பெண்கள் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்டாவில் தர்மபுரியை சேர்ந்த பத்மா, ஆலப்புழாவை சேர்ந்த ரோஸ்லின் ஆகியோர் நரபலி கொடுக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் நாளுக்கு நாள் புதிய தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மந்திரவாதி முகம்மது ஷாபி, பகவல் சிங், அவரது மனைவி லைலா ஆகியோரை 12 நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து உள்ளது.

படிப்பு நல்லா வரணுமா பட்டு குட்டீஸ்.. சரஸ்வதி பூஜை நாளில் மறக்காமல் இப்படி வணங்குங்கள்!

English summary

The neighbors complained to the police station because they had locked the door and performed puja near Arani for 3 days. The police broke down the door and arrested the people inside the house.