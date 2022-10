அதிமுக பிளவு..தமிழகத்தில் கால்ஊன்ற முயலும் பாஜக.. ‛ஸ்டாலின்’ இருக்கும்வரை நடக்காது.. உதயநிதி அட்டாக்

Thiruvannamalai

திருவண்ணாமலை: பிரதமர் மோடி வாயில் வடை சூடுகிறார். ரூ.15 லட்சம் தருவதாக கூறிய நிலையில் இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை. தற்போது அதிமுக பிளவை பயன்படுத்தி தமிழகத்தில் கால்ஊன்ற பாஜக முயற்சிக்கிறது. முதல்வர் ஸ்டாலின் இருக்கும்வரை அது நடக்காது என உதயநிதி ஸ்டாலின் பரபரப்பாக பேசினார்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தென் பள்ளிப்பட்டு கிராமத்தில் திமுக இளைஞரணி சார்பில் திராவிட பயிற்சி பாசறை கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில் திமுகவின் இளைஞர் அணி செயலாளரும், எம்எல்ஏவுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார். அப்பொழுது உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியதாவது:

English summary

PM Modi has only a mouthpiece. He said that he would give Rs.15 lakh, but he has not fulfilled it yet. Currently, BJP is trying to use the AIADMK split to gain a foothold in Tamil Nadu. Udhayanidhi Stalin said sensationally that it will not happen as long as Chief Minister Stalin is there.