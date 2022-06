எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா காலத்தைப் போல தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எழுச்சி.. சொல்கிறார் டெல்டா புள்ளி!

Thiruvarur

oi-Vignesh Selvaraj

திருவாரூர் : எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா காலத்தில் ஏற்பட்ட எழுச்சியைப் போல தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி காலத்திலும் அதிமுகவில் எழுச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜெயலலிதா காவிரி உரிமையை மீட்டுத் தந்தது போல் டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான காமராஜ் பேசியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை தொடர்பாக கடுமையான மோதல் நிகழ்ந்து வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள், ஓபிஎஸ் பெயர், படங்களை புறக்கணித்து வருகின்றனர்.

English summary

There has been rise for Edappadi Palanisamy like rise for MGR and Jayalalitha in that days, says EPS supporter and former minister Kamaraj.