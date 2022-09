குவைத்துக்கு சென்ற தமிழக இளைஞர்.. பணிக்கு போன 3 நாளில் சுட்டுக்கொலை.. முதலாளி வெறிச்செயல்.. பின்னணி

Thiruvarur

oi-Jackson Singh

திருவாரூர்: குவைத்தில் வேலைக்கு சென்ற திருவாரூரைச் சேர்ந்த இளைஞர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அந்த இளைஞரை வேலைக்கு அமர்த்திய நபரே அவரை சுட்டுக் கொன்றிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. தற்போது அவரது உடலை தங்களிடம் ஒப்படைக்கக் கோரி அவரது மனைவி உள்ளிட்ட குடும்பத்தினர் அரசுக்கு கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சுட்டுக்கொல்லப்பட் முத்துக்குமரனுக்கு நீதிக்கேட்டு திருவாரூரில் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் போராட்டங்களும், பேரணிகளும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

In a Horrific incident, Tamilnadu man, who went to kuwait for work, shot dead by his employer due to confrontation between them over job.