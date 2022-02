திமுக வேட்பாளரை டெபாசிட் இழக்க வைத்த பாஜக.. குண்டு வைத்த குண்டடம் வாக்காளர்கள்..எதிர்பாராத ட்விஸ்ட்!

Tiruppur

oi-Rajkumar R

திருப்பூர் : திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள குண்டடம் 9வது வார்டில் திமுக 13 கட்சிகளின் கூட்டணியுடன் போட்டியிட்டு வெறும் 30 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்ற நிலையில், இந்த வார்டில் போட்டியிட்ட பாஜக வேட்பாளர் 211 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் மாநகராட்சி முடிவுகளில் திமுக அனைத்திலும் முன்னிலையில் உள்ளது. 21 மாநகராட்சிகளிலும் திமுகவே முன்னிலையில் உள்ள நிலையில் திருப்பூர் மாநகராட்சியிலும் திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது.

மேலும் திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள பெரும்பாலான நகராட்சி பேரூராட்டிகளையும் திமுகவே கைப்பற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தது. திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்கள் தற்போது வெற்றியை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தனித்து மலர்ந்த“தாமரை”..திமுக அதிமுகவுக்கு டஃப் கொடுத்து வின்னிங்.. ஸ்வீட் எடுத்து கொண்டாடும் பாஜக

English summary

In Kundadam 9th ward in Tiruppur district, the DMK contested with a coalition of 13 parties and got only 30 votes, while the BJP candidate in this ward won with 211 votes.