“நான் பிஜேபி காரன்..தகராறு செய்வேன்”- முதல்வர் ஸ்டாலின் வருகையின்போது போலீஸை மிரட்டிய பாஜக நிர்வாகி!

Tiruppur

oi-Vignesh Selvaraj

திருப்பூர் : முதல்வர் ஸ்டாலின் திருப்பூர் வருகையின்போது "நான் பிஜேபி காரன்.. தகராறு பண்ணுவேன்" என திருப்பூர் மாவட்ட பாஜக தலைவர் செந்தில்வேல் போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 3 நாட்கள் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், இன்று காலை கோவையில் இருந்து பல்லடம் சாலை வழியாக திருப்பூருக்கு வந்தார்.

அப்போது, திருப்பூர் மாவட்ட பாஜக தலைவர் செந்தில்வேல் போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது.

English summary

During Chief Minister MK Stalin's visit to Tirupur, Tirupur district BJP leader Senthilvel had an argument with the police saying "I am a BJP worker. I will dispute".