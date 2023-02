"தேவி"யின் விளையாட்டு.. 5வது கல்யாணத்துக்கு ரெடியாகி.. சுப்ரமணிக்கு காலில் "அந்த" ஊசியை போட்டாராம்

4 திருமணம் செய்த பெண்ணை திருப்பூர் போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகிறார்கள்

Tiruppur

திருப்பூர்: பொங்கல் பண்டிகை அன்று, கணவருக்கு வலது காலில் ஊசி போட்டுள்ளார் மனைவி தேவி.. இதுகுறித்த விவரங்களை திருப்பூர் போலீசார் புட்டு புட்டு வைக்கிறார்கள்.

அவிநாசி அருகே குன்னத்தூர் தோட்டத்துப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணி.. 47 வயதாகிறது.. இவர் ஒரு விவசாயி... இவருக்கு சொந்தமாக 2 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. இவருக்கு நீண்டகாலமாக திருமணமாகாமல் இருந்து வந்தது.

அதனால், புரோக்கர் மூலம் பெண் தேடி வந்தார்.. 2 வருடங்களுக்கு முன்பு திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த தேவி என்ற பெண் குறித்து புரோக்கர் மூலம் தெரியவந்தது.. தேவிக்கு 35 வயதாகிறது.. இவரையே திருமணமும் செய்தார்.

