திருச்சி சாலைகளில் ஜல் ஜல் சத்தம்.. மாட்டு வண்டிகளில் வந்து ஸ்ரீரங்கநாதரை தரிசித்த கிராம மக்கள்

Trichirappalli

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: கரூர் மாவட்டம் காவல்காரன்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த 11 கோயில் பூசாரிகள் உட்பட சுமார் 1500 பேர் 100 இரட்டை மாட்டு வண்டிகள் உட்பட 200 வண்டிகளில் இன்று காலை ஸ்ரீரங்கம் வந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவில், 108 வைணவ ஸ்தலங்களில் முதன்மையானதாகவும், பூலோக வைகுண்டம் என அழைக்கப்படும் சிறப்புக்குரியது.

இந்த கோவிலுக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து நம்பெருமாளை தரிசித்து செல்வது வழக்கம்.

English summary

Around 200 bullock carts carrying thousands of devotees mostly from Karur district rolled through the Ammamandpam Road towards Srirangam on Friday. The group was heading to worship Lord Ranganathaswami, their Kuladeivam.